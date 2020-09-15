Россия открыла границу с Южной Осетией

Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией, сообщается в заявлении на сайте кабмина.

- Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из неё, введённые из-за распространения новой коронавирусной инфекции, - сказано в сообщении пресс-службы.

Южная Осетия возобновила сообщение с Россией в одностороннем порядке на несколько часов раньше, с полуночи 15 сентября. Информация об этом была опубликована на сайте правительства Южной Осетии.

Сообщение между странами было приостановлено с начала апреля в целях предотвращения распространения коронавируса.