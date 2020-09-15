Автоэксперты назвали аргументы в поддержку 16-летних водителей

Автоэксперты назвали плюсы получения прав в 16 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автоэксперты назвали аргументы в поддержку инициативы депутата Государственной думы Василия Власова. Парламентарий предлагает разрешить садиться за руль шестнадцатилетним.

Мнения разделились: одни критикуют законодателя и резко выступают против, другие – наоборот видят плюсы в инициативе, сообщает телеканал "360".

Координатор движения «Общество синих ведерок» Павел Шкуматов соглашается, что есть все предпосылки для снижения возраста. Он уверен, что аварийность зависит от умения управлять автомобилем, а не от возраста.

- 16 лет - вполне нормальный возраст, а современные автомобили не чета тем, что были много лет назад. Можно научиться управлять автомобилем с коробкой «автомат». Нужно не запрещать — «как бы что не вышло», а именно разрешать осваивать правила дорожного движения тем, кто хочет и тянется к автомобилю», - рассуждает Шкуматов.

Автоэксперт Вячеслав Субботин тоже выступает в поддержку инициативы, так как молодежь обладает лучшей реакцией, а нехватку опыта можно компенсировать современными технологиями, встроенными в автомобиль.

- В машинах есть удержание на полосе, автоматическое торможение, и много другого. Поэтому вполне разумно снизить возраст до 16 лет, - заключает Субботин.

А вот Игорь Моржаретто только частично разделяет предложение: с 16 лет рано, а вот с 17 вполне возможно.

Специалист обращается к мировой практике, везде установлен возрастной ценз в 18 лет и это не просто так.

- С точки зрения психологии, наверное, у человека что-то в голове устаканивается, а в 16 в голову еще бьют гормоны. Мне больше нравится другая инициатива, выдавать права с 17 лет, но с ограничениями. Управлять машиной подросток может только в присутствии взрослого, опытного человека. А вот обучать вождению можно и с 14 лет, но на закрытых площадках, - говорит «Известиям» Моржаретто.