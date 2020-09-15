В предвыборном ролике Трампа использовали изображения российского оружия

Военный эксперт опознал в силуэтах самолётов в предвыборном ролике Трампа российские МиГ-29 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа использовал в предвыборном ролике "Сделаем Америку снова великой" изображения российского оружия.

Видео, опубликованное 8 сентября, завершается кадрами с тремя солдатами и тремя истребителями на фоне неба с закатом солнца. Американский авиаконструктор Пьер Спрей и директор московского аналитического центра Руслан Пухов заявили, что самолёты в ролике - российские Миг-29. Пухов при этом отметил, что в руках одного из солдатов российский автомат АК-74, сообщает Politico.

Издание сообщает также, что солдаты на видео - это изображение, взятое с бесплатного фотостока, озаглавленное "Военные силуэты солдат и ВВС на фоне закатного неба".