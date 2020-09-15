Ситуация по коронавирусу в Якутии находится под контролем властей

Ольга Балабкина подчеркнула, что перевод школьников на дистанционное обучение требует очень серьезных причин. Автор фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

По данным на 14 сентября, в Якутии за сутки выявлены 69 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 33 случая в Якутске, новых летальных исходов от COVID-19 не зарегистрировано. Заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина сообщила журналистам, что текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация находится в режиме повышенной готовности.

Вице-премьер обратила внимание на ситуацию в Среднеколымском районе. В район выехала усиленная бригада Министерства здравоохранения республики, ситуация находится под контролем. Сегодня получена оперативная информация от медиков о том, что в районе планируется возобновление очного обучения в образовательных учреждениях.

«Ковидной угрозы в селе Аргахтах нет, жизнь будет продолжаться в обычном режиме, но с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер», - отметила Ольга Балабкина.

Днем ранее районным оперштабом было принято решение о переводе на дистанционное обучение в школах Верхневилюйского района. Решение было продиктовано итогами медицинского осмотра учителей. Ольга Балабкина подчеркнула, что перевод на дистанционное обучение требует серьезных причин и всегда должен быть рассмотрен индивидуально. Вопрос по Верхневилюйскому району будет пересмотрен в пользу того, чтобы дети обучались традиционно. Поводов для паники в районе на данный момент не существует.

Вопрос, который вызывает особое внимание граждан – санитарно-эпидемиологическая обстановка в Перинатальном центре в Якутске. Внештатной ситуации, требующей особых решений, там нет, деятельность Перинатального центра осуществляется в обычном режиме, роды принимаются.

С января по август текущего года в РС(Я) медики приняли 8443 родов. Это чаще, чем в прошлом году на более 100 родов. Для заболевших коронавирусом беременных и рожениц в Перинатальном центре оборудованы специальные инфекционные палаты с современным оборудованием.