МВД отказалось от законопроекта о наказаниях за оскорбление полицейских в интернете

МВД отказалось от идеи привлекать к ответственности за оскорбление полицейских в интернете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство внутренних дел России отказалось от идеи введения ответственности за оскорбление полицейских в интернете. Соответствующий законопроект не будет дальше рассматриваться, сообщили в правоохранительных органах.

- Законопроект, предусматривающий ответственность за распространение в интернете информации, выражающей неуважение к сотрудникам органов внутренних дел, прошел общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от дальнейшей его разработки, рассматриваться он не будет, - передаёт ТАСС слова своего источника.