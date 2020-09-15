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Общество

МВД отказалось от законопроекта о наказаниях за оскорбление полицейских в интернете

Документ преодолел антикоррупционную экспертизу и общественное обсуждение, но ведомство не стало его рассматривать дальше
Ася КУЗНЕЦОВА
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МВД отказалось от идеи привлекать к ответственности за оскорбление полицейских в интернете

МВД отказалось от идеи привлекать к ответственности за оскорбление полицейских в интернете

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство внутренних дел России отказалось от идеи введения ответственности за оскорбление полицейских в интернете. Соответствующий законопроект не будет дальше рассматриваться, сообщили в правоохранительных органах.

- Законопроект, предусматривающий ответственность за распространение в интернете информации, выражающей неуважение к сотрудникам органов внутренних дел, прошел общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от дальнейшей его разработки, рассматриваться он не будет, - передаёт ТАСС слова своего источника.