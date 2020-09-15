Слабость и температура: Мурашко рассказал о состоянии пациентов после прививки «Спутник V»

Мурашко рассказал о состоянии пациентов после прививки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что 14% добровольцев, получивших вакцину от коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний "Спутник V", почувствовали слабость. Кроме этого у пациентов поднялась температура и появилась боли в мышцах.

"Более 300 человек привито, примерно у 14% возникают небольшие жалобы на слабость, на мышечные боли в течение суток, изредка бывает подъем температуры. Это то, что описано в инструкции, это прогнозируемые осложнения. Они, как правило, в течение суток, максимум полутора, нивелируются", - сказал Мурашко.

Министр отметил, что производство "Спутник V" идет по плану. Три крупных предприятия в стране занимаются промышленным производством прививки, передает ТАСС.

"Сегодня уже три крупных производителя непосредственно работают в этом направлении. Мы считаем, что все идет хорошими темпами в соответствии с дорожной картой", - отметил Мурашко.

Напомним, что российские ученые стали первыми в мире, зарегистрировавшими вакцину от коронавируса. Об этом сообщил президент России Владимир Путин 11 августа.