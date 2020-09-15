В Российском союзе промышленников и предпринимателей оценили возможность ввести минимальную почасовую зарплату

В России могут ввести минимальную почасовую оплату труда Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В России может появиться новое понятие – минимальный размер оплаты труда за час. Этот вопрос планируют рассмотреть во время встречи правительства с работодателями и профсоюзами.

- Сторона работодателей пока не сформулировала свою позицию насчет почасового минимума оплаты труда. Ничего плохого в идее нет, но зачем вводить новое понятие, непонятно, - сообщил «Известиям» вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов.

Вопросы возникают и по расчету минимальной зарплаты, если отталкиваться от размера МРОТ, то он сумма будет разниться от региона к региону.

- Нововведение может коснуться тех, кто получает около 70–80 рублей в час, скорее всего, таких мало, - рассуждает проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Он уверен, что даже после введение минимальных показателей, останутся лазейки, которые позволят работодателю не выплачивать всю сумму.

Ранее обсуждался вопрос введения гарантированного дохода для россиян, но пока решение по данному вопросу заморожено, так как потребуется большая сумма на реализацию проекта, сообщает телеканал "360".