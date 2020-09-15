Минск допускает силовое реагирование на военные угрозы

Беларусь не исключает силового варианта реагирования на военные угрозы в рамках договоренностей в рамках СГ и ОДКБ, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Олег Воинов.

- Среди прочего мы не исключаем и использование силового варианта реагирования на прямые военные угрозы в рамках действующих договоренностей по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности в случае открытой военной агрессии в отношении Беларуси и возникновения вооруженного конфликта, - отметил представитель ведомства. Его слова опубликованы на сайте Минобороны Беларуси.