Названы профессии, в которых рост зарплат обогнал инфляцию

Аналитики рассказали, у кого в последний год больше всего выросли зарплаты Фото: REUTERS

Зарплаты россиян с июня 2019 по июнь 2020 года выросли в среднем на 5,6%, что превысило инфляцию почти в два раза. Об этом свидетельствуют данные международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. При этом эксперты отмечают, что в некоторых профессиях рост зарплат достиг 24,5%.

Аналитики отмечают, что серьезное влияние на востребованность тех или иных услуг оказала ситуация с коронавирусом. После изоляции зарплаты резко выросли у специалистов по ремонту компьютеров, бытовой техники и предметов личного пользования. Все они стали получать в среднем в полтора раза больше, чем годом ранее.

Также выросли зарплаты тех, кто работает в сфере аренды и лизинга. Их доход увеличился примерно на 24,5%. В результате, средняя зарплата в этом сегменте составила 41,5 тысячи рублей.

Помимо этого аналитики отметили увеличение спроса на услуги тату-мастеров, астрологов и медиумов, из-за чего доходы в этих сферах поднялись 19,3%.

Также в топ профессий, где наблюдался существенный рост зарплат вошли разработчики программного обеспечения, врачи, курьеры, мебельщики и сотрудники почты, передает «Российская газета».

Напомним, ранее в Минтруде сообщили о возможности индексации заплат бюджетникам. С 1 октября выплаты могут увеличить на 3%, пишет сайт argumenti.ru.