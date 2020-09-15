Эксперт оценил предложение Госдумы, как снизить стоимость лекарств в аптеках Фото: Олег УКЛАДОВ

В Госдуме намерены пересмотреть правила работы аптек и добиться снижения цен на лекарства. Это произойдет за счет высокой конкуренции, так как крупным аптечным сетям запретят открывать несколько точек в небольших населенных пунктах.

Председатель Экспертного совета Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский отметил, что подобными мерами доступность лекарств не решить. В первую очередь потому, что во многих регионах нет государственных аптечных сетей, а частные аптеки могут устанавливать свою наценку.

- Дистрибьюторы в основном являются логистическими партнерами отрасли и не влияют на ценовую политику как таковую. Инициатива скорее отрицательная, в ней больше вреда для системы здравоохранения, для фармацевтической отрасли, чем пользы, – комментирует эксперт.

Основная проблема отрасли в том, что лекарственное обеспечение не является частью здравоохранения, а относится к сфере торговли. Решением может стать внедрение программы всеобщего лекарственного обеспечения по полису ОМС, пишет ОТР.

- Конечно, сразу это не произойдет, а вот частям – возможно, - заключил Крестинский.