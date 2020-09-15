Иммунитет к коронавирусу есть уже у половины населения в некоторых регионах России

В ряде регионов РФ половина жителей имеет иммунитет против COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коллективный иммунитет от коронавируса найден у половины населения уже в нескольких регионах России, сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что в июне-августе был проведён первый этап исследования уровня популяционного иммунитета среди россиян. Были изучены результаты 74 тысяч человек в 26 субъектах страны. Исследование показало, что от 4,3% до 50,2% уже обладает иммунитетом к коронавирусу.

В 11 регионах России популяционный иммунитет составил более 20%. При этом максимальным уровнем коллективного иммунитета обладают дети в возрасте от одного года до шести лет и учащиеся младшей школы от семи до 13 лет. У детей показатели иммунитета превосходят аналогичные средние значения в 1,3 - 2,1 раза.

Среди профессий наибольшим уровнем иммунитета обладают учителя и медицинские работники.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что первыми разработанную в России вакцину от коронавируса получат сотрудники сфер образования и здравоохранения.