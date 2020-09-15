Нарышкин назвал низкой дезинформацией обвинения во вмешательстве России в американские выборы

Серей Нарышкин прокомментировал обвинения во вмешательстве России в выборы президента США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не вмешивалась и не вмешивается в выборы президента США, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ранее Microsoft обвинила хакеров из Ирана, Китая и России в причастности к кибератакам на людей и организации, так или иначе участвующих в президентских выборах в США.

- Мы в выборы не вмешивались и не вмешиваемся, поэтому эти тезисы — довольно неприятная низкого рода дезинформация, - заявил Нарышкин.