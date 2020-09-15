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Политика

Нарышкин назвал низкой дезинформацией обвинения во вмешательстве России в американские выборы

Глава СВР ответил на заявления Microsoft о причастности хакеров из России, Ирана и Китая к кибератакам
Ася КУЗНЕЦОВА
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Серей Нарышкин прокомментировал обвинения во вмешательстве России в выборы президента США

Серей Нарышкин прокомментировал обвинения во вмешательстве России в выборы президента США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не вмешивалась и не вмешивается в выборы президента США, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ранее Microsoft обвинила хакеров из Ирана, Китая и России в причастности к кибератакам на людей и организации, так или иначе участвующих в президентских выборах в США.

- Мы в выборы не вмешивались и не вмешиваемся, поэтому эти тезисы — довольно неприятная низкого рода дезинформация, - заявил Нарышкин.