Анна Попова: Переболевший коронавирусом человек выделяет вирус до 90 дней

Анна Попова сообщила об опасности переболевшего коронавирусом пациента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Человек, переболевший коронавирусом, может заражать вирусом окружающих в течение 90 дней после выздоровления, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- У нас есть наблюдения, и такие наблюдения есть за рубежом, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения сегодня — до 48 дней в России, а за рубежом есть до 90 дней, - заявила Попова во время заседания президиума Российской академии наук.

Глава Роспотебнадзора при этом отметила, что у способного заразить человека может не оставаться никаких симптомов коронавируса.