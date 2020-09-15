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Коронавирус Covid-19

Анна Попова: Переболевший коронавирусом человек выделяет вирус до 90 дней

Пациент при этом может не испытывать никаких симптомов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Анна Попова сообщила об опасности переболевшего коронавирусом пациента

Анна Попова сообщила об опасности переболевшего коронавирусом пациента

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Человек, переболевший коронавирусом, может заражать вирусом окружающих в течение 90 дней после выздоровления, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- У нас есть наблюдения, и такие наблюдения есть за рубежом, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения сегодня — до 48 дней в России, а за рубежом есть до 90 дней, - заявила Попова во время заседания президиума Российской академии наук.

Глава Роспотебнадзора при этом отметила, что у способного заразить человека может не оставаться никаких симптомов коронавируса.