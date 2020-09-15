Нефролог объяснила, сколько яиц можно съедать без вреда для почек Фото: Евгения ГУСЕВА

Яйца присутствуют в рационе каждого человека, но норма употребления данного продукта должна быть строго ограничена. Согласно рекомендации ВОЗ, среднестатистическому человеку можно съедать не более двух-трех яиц в неделю.

Диетолог, нефролог Анна Коробкина уверена, что количество можно увеличить, но при отсутствии у человека проблем со здоровьем.

- В яйце содержится 215 миллиграмм холестерина при суточной норме 300 миллиграммов. Превышать эту дозу не рекомендуется. Но в яйцах еще содержатся фосфолипиды, которые способны снижать количество холестерина в крови. Таким образом, они компенсируют излишний холестерин, — рассказала «Ридусу» Анна Коробкина.

Даже съев на завтрак два яйца здоровый человек может не ограничивать себя в течение дня в холестериносодержащих продуктах, таких как мясо, рыба, творог. Главное, быть уверенным, что у организма нет нарушений липидного обмена.

- В таком случае можно увеличить недельный показатель до 4-5 яиц, - говорит эксперт. – Но важно помнить, что проблемы с липидным обменом могут быть не только у полных людей, этим страдают и худощавые люди.

А вот заменять куриные яйца перепелиными не выход, так как в них еще больше холестерина.

- Яйца очень полезны, они положительно сказываются на растущем организме. В них содержится много белка, большое количество жирорастворимых витаминов A, D, Е, фолиевая кислота, холин, железо, кальций, фосфор, которые необходимы для здоровья нашей нервной системы, головного мозга, - заключила врач.

Они будут полезны не только растущему организму, но и пожилым людям, они будут хорошей профилактикой когнитивных нарушений.

А вот ориентироваться на спортсменов, которые налегают на данный продукт, не стоит.

- У них высокобелковое питание, но данный продукт может привести к гиперфильтрации почек. При чрезмерном потреблении белка почки вынуждены брать продукты распада белка на себя и их выводить, - заключает диетолог.