На вооружение сухопутных войск России поступят ЗРПК «Супер-Панцирь»

Минобороны планирует задействовать ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» для обороны систем ПВО С-300В4 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ сообщили, что на вооружение сухопутных войск страны поступят доработанные зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) — «Супер-панцири». Ведомство планирует задействовать ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» для обороны систем ПВО С-300В4.

Отмечается, что гусеничное шасси военную технику позволит использовать ее в условиях сложной местности.

В Министерстве обороны рассказали, что комплексы огнем своих двуствольных пушек смогут отражать и нападения на маршевые колонны, и позиции ПВО диверсантов.

Ведомство заказало создание специального варианта «Панциря-СМ-СВ» для прикрытия Сухопутных войск еще в декабре 2016-го. Заказ обошелся в 1,372 млрд рублей.

«Появление комплексов «Панцирь-СМ-СВ» намного повысит возможности нашей ПВО на малых высотах и в ближней зоне. Они будут непосредственно прикрывать системы С-300В4 и расчеты на местах дислокации — защищать от беспилотников и ракет», — сказал бывший замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев, сообщает «Известия».

На данный момент все «Панцири» поставляются в ВКС на колесном шасси КамАЗа. Модернизированный вариант техники получит гусеничное шасси. Также на «Панцирь-СМ-СВ» установят новый радар с активной фазированной решеткой, который позволит обнаружить цели на расстоянии в 70 км.