В Госдуме выступили в поддержку введения минимальной почасовой зарплаты

В Госдуме поддержали идею почасовой зарплаты для россиян Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил предложение ввести в стране минимальную почасовую оплату труда. Депутат поддерживает инициативу, так как она «защищает права и интересы работающих граждан. Особенно если гражданин занят неполной занятостью».

Четкое обозначение нижней границы выплат поможет избежать хитрости со стороны работодателя и станет гарантией, что человек получит фиксированную сумму, пишет RT.

Парламентарий так же высказал надежду, что со временем появится возможность увеличивать нижний порог.

- Стимулировать рост минимального размера оплаты труда до того уровня, который соответствовал сегодняшним реалиям. Это будут гарантировать человеку стабильный доход, - рассуждает депутат.

Он призвал не путать МРОТ и почасовую оплату. Второе будет только дополнительной гарантией.

- Вопрос не о переходе на почасовую оплату труда повсеместно. Подобный подход будет стимулировать и рост МРОТ, — поделился своим мнением с телеканалом «360» Нилов.

Ранее газета «Известия» писала, что данный вопрос будет вынесен на обсуждение правительства и профсоюзов. Минимальный размер часовой ставки может применяться для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь для работников с почасовой оплатой труда.