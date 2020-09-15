Сокамерники научили Михаила Ефремова пользоваться интернет-магазином для заключенных Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Ефремов постепенно обживается в СИЗО. Первые дни актер жаловался на бессонницу и готовился обжаловать приговор, теперь же учится жить в новых реалиях.

Например, покупать товары в интернет-магазине для заключенных или выступать перед сокамерниками.

Недавно актера навестила Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она поделилась подробностями беседы со знаменитым арестантом.

Михаил Олегович делит камеру с двумя арестантами, все они с высшим образованием и никаких конфликтов не возникает. Сидельцы уже обучили соседа пользовать интернет-магазином для заключенных, а он в знак благодарности прочитал им несколько литературных произведений.

- Сокамерники его вполне устраивают. Это все люди с высшим образованием, поэтому они общаются очень хорошо. Михаил Олегович читал им уже что-то из произведений литературных. Просвещает их в этом плане. Они его просвещают по тому, что можно и нельзя в колонии. Делятся опытом, — цитирует слова Потяевой Пятый канал.

Омбудсмен отметила, что актер чувствует себя хорошо и смог справиться с первым стрессом.

Восемь лет тюрьмы Михаил Ефремов получил за ДТП, которое произошло на Смоленской площади в Москве. Пьяный актер врезался в российский автомобиль, в итоге водитель отечественной легковушки скончался в больнице.

Оказавшись в изоляторе, осужденный заявил, что отказывается от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева.