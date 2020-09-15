«Большое Приключение»: Московские семьи пройдут по самым знакомым местам столицы

Московские семьи пройдут по самым интересным маршрутам города Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московские семьи пройдут туристическими маршрутами по столице. 15 сентября стартовало мероприятие «Большое Приключение – шагаю по Москве», предложенное и организованное известным путешественником и директором Центра дополнительного образования Москвы «Лаборатория Путешествий» Матвеем Шпаро. Основными темами проекта стали: туризм, экология и культура.

«Интересно путешествовать можно не только по дальним странам, но и по родному городу. Мы хотим, чтобы ребята вместе с родителями открыли для себя Москву с новой, неизведанной стороны и улучшили свои навыки путешественников», - подчеркнул Матвей Шпаро.

Участники мероприятия пройдут по самым знаковым местам столицы. На протяжении всего маршрута их дистанционно будут сопровождать кураторы. Во время путешествия взрослых и детей ждут конкурсы и танцевальный челлендж.

Чтобы принять участие в «Большом путешествии», необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта до 22 сентября. Мероприятие проходит с 15 по 27 сентября.