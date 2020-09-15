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Эффективность работы бизнес-омбудсмена Томской области оценят предприниматели

С таким предложением выступил губернатор региона Сергей Жвачкин
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил своему заместителю по экономике Андрею Антонову обсудить с предпринимателями региона эффективность работы регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Напомним, 9 сентября уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава «Партии Роста» Борис Титов во время визита в Томск предложил Сергею Жвачкину досрочно прекратить полномочия регионального бизнес-омбудсмена Валерия Падерина.

«Считаю, что главную оценку работе нашего регионального бизнес-уполномоченного должен в первую очередь ставить бизнес, - подчеркнул губернатор Томской области. – Поэтому сначала мы узнаем мнение предпринимателей и только потом примем решение».