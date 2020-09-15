Глава европейской дипломатии назвал инцидент с Навальным покушением на убийство

ЕС считает инцидент с Навальным покушением на убийство, сообщил Жозеп Боррель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз рассматривает инцидент с российским политиком Алексеем Навальным как покушение на убийство, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он также отметил, что Евросоюз осуждает использование химического оружия. Боррель призвал Россию сотрудничать в расследовании с ОЗХО.

Глава европейской дипломатии отметил, что данные об отравлении Навального "Новичком" подтвердили в военной лаборатории Германии, а также эксперты во Франции и Швеции.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Навальный не был отравлен, когда покидал российскую клинику.

Кроме того, на сайте сообщили, что во вторник, 15 сентября, Алексей Навальный опубликовал своё первое фото после госпитализации 20 августа. В посте под фотографией с женой и детьми в его больничной плате политик рассказал о своём самочувствии.