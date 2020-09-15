WWF назвал страны, где сохранилось больше всего нетронутой человеком природы

Россия – один из главных мировых “заповедников” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В новом докладе Всемирного фонда дикой природы “Живая планета 2020” эксперты назвали 4 страны, где сохранилось больше всего нетронутых человеком, первозданных ландшафтов. Россия – одна их этих стран. А также Канада, Бразилия и Австралия.

В каких регионах России сохранилась дикая природа, в эксклюзивном интервью “КП” рассказал главный координатор проектов программы сохранения биоразнообразия WWF России Борис Соловьев:

- Это Арктика, территории в Сибири и на Дальнем Востоке. По мировым стандартам, в России Роколо 8 миллионов квадратных километров относятся к нетронутым ландшафтам. А это чуть менее половины территории нашей страны. В первую очередь – тайга и тундра. В этом наша ответственность: сохраняя природу России, мы сохраняем ее не только для себя, но и для всей планеты.

С другой стороны, эксперты напоминают о тревожной тенденции:

- Россия – лидер также и по потерям нетронутых ландшафтов в XXI веке. В основном это происходит на севере России и связано с освоением Арктики, - объясняет Борис Соловьев. - Безусловно, это не означает, что Арктику не нужно развивать. Прошло время, когда можно было противопоставлять охрану природы и вопросы экономического развития. Теперь все понимают, что экономика строится на природных богатствах и без их сохранения в долгосрочной перспективе развиваться не сможет Перестраивая экономику, делая ее устойчивой, мы сможем добиться и экономического роста, и благополучия людей, живущих в Арктике, и сохранения биоразнообразия. Это еще возможно.