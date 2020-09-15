Роспотребнадзор: в России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса

В России разрабатывается 26 вариантов прививки от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России разрабатывается 26 вариантов прививки от коронавируса. Об этом во вторник, 15 сентября на заседании президиума Российской академии наук (РАН) сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В мире 36 вакцин на стадии клинических испытаний, 92 препарата проводят доклинические исследования, в России разрабатывается 26 вариантов вакцин в 17 научных организациях», — сказала Попова, сообщают «Известия».

Напомним, что российские ученые Центра имени Гамалеи стали первыми, кто сумел зарегистрировать вакцину от коронавируса в мире. Об этом 11 августа сообщил лично президент России Владимир Путин. 8 сентября вакцина«Спутник V» была выпущена в гражданский оборот.

После заявления президента стразу 27 государств отправили заявки на поставку новой вакцины. Но президент России отметил, что после того, как прививка поступит во все российские регионы, Белоруссия станет первой страной, получившей от России «Спутник V».