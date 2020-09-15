Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката

Эльмана Пашаева могут лишить адвокатского статуса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адвоката Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет колонии общего режима, могут лишить адвокатского статуса. Об этом стало известно 15 сентября. Минюст внес в региональные отделения адвокатских палат представления о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева. Имя адвоката Александра Добровинского, защищавшего потерпевшую сторону, также фигурирует в требовании Минюста. Ему грозит возбуждении дисциплинарного производства.

"Высказывания содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов, а также демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности", — сообщила пресс-служба ведомства, сообщает РИА Новости.

Напомним, что тактика защиты Эльмана Пашаева по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова не дала результатов. Актер был признан виновным. На протяжении трех месяцев адвокат работал над делом, но методы его защиты были признаны не эффективными и не профессиональными. Сам Ефремов несколько раз публично отказывался от услуг именитого адвоката. Судья Елена Абрамова признала, что Пашаев часто нарушал правила адвокатской этики. Он позволял себе перебивать и ругаться на заседании с участниками процесса.