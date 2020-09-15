ВЦИОМ: 31% населения России считает страну супердержавой

26% россиян уверены, что России не стать великой державой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне считают, что основной целью России в XXI веке должно стать благосостояние и высокий уровень жизни. Так ответили 12% участников опроса ВЦИОМ. Чуть меньше, 11%, заявили, что стране следует двигаться в сторону развития социальной политики и улучшения жизни людей, а 10% ответили, что России следует тратить меньше бюджетных средств на вооружение и уделять больше внимания мирным отношениям с другими странами.

Меньше всего россиян (6%) считают, что главной целью России должно стать завоевание статуса "мировой державы".

При этом 37% опрошенных заявили, что РФ остаётся великой державой. Этот показатель увеличился с 2010 года на 12 процентных пунктов. 29% полагают, что Россия достигнет такого статуса в ближайшие 15-20 лет. 26% заявили, что стране такого положения в ближайшее время не достичь.

Ранее сайт KP.ru публиковал результаты исследования, в рамках которого у россиян узнали, как по их мнению изменится их материальное положение в течение года.