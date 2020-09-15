Кремль прокомментировал желание Навального вернуться в Россию

Кремль не видит надобности организовывать встречу Навального и представителей администрации президента после его возвращения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировал заявление Алексея Навального вернуться в Россию. Он отметил в разговоре с журналистами, что любой гражданин Росиии имеет право уезжать и возвращаться на родину.

"Как и любой гражданин Российской Федерации, он волен уезжать из России и возвращаться в Россию", - сказал Песков.

Он также подчеркнул, что по возвращению оппозиционера нет необходимости организовывать встречу оппозиционера и сотрудников Администрации президента.

"Мы, честно говоря, не видим причин для такой встречи, не видим потребности в такой встрече, поэтому убежден, что такой встречи не будет", - сказал Песков, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета. Омские врачи назвали основным диагнозом пациента, который впал в кому, нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Исследования российских медиков показали, что ядов в крови Навального не было обнаружено.

Через пару дней было принято решение перевезти блогера в Германию. Далее лечением оппозиционера занялись врачи берлинской клиники Шарите.

2 сентября ФРГ со ссылкой на военных медиков заявила, что Навальный был отравлен веществом серии «Новичок», но при этом не предоставила данных об исследовании Москве.