Боец ММА Петр Ян рассказал о приемах «летящее колено» и «удар супермена»

Петр Ян с чемпионским поясом Фото: REUTERS

Телеканал RT представил новый выпуск «Акцент Шоу». В этот раз ведущий программы Алексей Ярошевский запустил новую рубрику «PRO Язык», в рамках которой он будет встречаться со специалистами разных профессий и обсуждать с ними термины и сленг, как они звучат на английском языке.

Новый эпизод шоу будет посвящен сленгу ММА. Алексей Ярошевский встретился с действующим обладателем пояса в легчайшем весе Петром Яном и задал ему несколько вопросов о борьбе и о профессиональном сленге.

В программе «Акцент шоу» зрители узнают, какой удар в ММА более эффективный — «летящее колено» или «удар супермена» — и какого бойца называют «скользким» на сленге смешанных единоборств.

Напомним, «Акцент шоу» посвящено английскому языку и его диалектам. Постоянный ведущий программы в каждом выпуске рассказывает об интересных особенностях этой языковой группы. К примеру, предыдущие выпуски шоу были посвящены ирландскому, ямайскому, австралийскому английскому. Также зрители могли послушать программы про американский и британский английский.