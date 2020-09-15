Профессионалы посоветовали, как начинающему инвестору уберечься от мошенников Фото: Shutterstock

В 2020 году россияне стали активно осваивать фондовые рынки. Только за первое полугодие на биржи пришло 1,5 трлн рублей, а в марте брокерские счета открыли более 300 тыс. человек.

Этот бум эксперты связывают с финансовой нестабильностью и низкими процентами по вкладам, люди пытаются не потерять средства. Но часто на биржах их поджидает еще большая опасность, новички попадают в руки мошенников.

Эксперты посоветовали, как не стать жертвой лжеброкеров, пишет газета "Известия".

Самое первое, что нужно оценивать при выборе брокера, — это цифры доходности. У любой прибыльности есть предел, если организация обещает сотни процентов годовых, что серьезно превышает показатели по рынку, скорее всего дело нечисто.

Иногда на биржах случаются примеры, что доходность по акциям или криптовалютам составляет 200 процентов, но это разовые истории, никакого постоянства быть не может.

Чем выше вероятность заработка, тем выше риск. Брокер обязательно должен предупредить о рискованных операциях, но если такого уведомления не последовало, то стоит задуматься.

Еще один признак аферистов – это гарантия доходности. Даже если организация обещает невысокий процент, но гарантирует его получение, то высок риск нарваться на мошенников.

На рынке ценных бумаг формальные гарантии запрещены в отличие от банковских вкладов, где инвестора страхует госкорпорация АСВ.

Настоящий биржевой брокер должен обладать лицензией на операции, выданной Банком России, ее можно проверить на сайте регулятора.

Прежде чем заключить договор, стоит очень внимательно его прочитать. Если инвестиции оформляют по договору займа, то автоматически означает, что компания не имеет лицензии.

Стоит помнить, что потерять средства, играя на бирже, можно не только через мошенников, но и вложившись в добросовестную фирму.

Даже самые опытные брокеры могут ошибаться. Так что на начальном этапе лучше выбрать более скромный, но стабильный доход от «пассивного инвестирования».

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