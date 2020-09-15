Вертолет американской армии разбился в Сирии Фото: Александр КОЦ

Американский военный вертолет потерпел крушение в районе поселения Ярубия на севере Сирии. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает агентство SANA, ссылаясь на местные источники.

- Вертолет оккупационных сил Соединенных Штатов разбился в деревне в сирийской провинции Эль-Хасаке, - говорится в заявлении.

Отмечается, что американские солдаты и бронетехника вооруженных сил Штатов окружили место падения вертолета. Причины и подробности крушения воздушного судна, как и наличие жертв инцидента не уточняется. Пока что не известно о реакции со стороны американских военных.

Напомним, что военные США находятся на территории Сирии с 2012 года, не имея разрешения официального Дамаска. Сейчас силы Штатов сосредоточены в провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор вблизи крупных нефтяных месторождений.