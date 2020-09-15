Рогозин сообщил о возобновлении исследования «русской планеты - Венеры»

Россия планирует возобновить исследования на Венере Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия планирует возобновить исследования на второй планете солнечной системы - Венере.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на выставке HeliRussia-2020 сообщил, что планируется отдельная экспедиция, помимо уже утвержденной с США миссии «Венера-Д». Он отметил, что Венера - русская планета, и страна не может отставать в ее изучении от других космических держав.

"У нас в программе есть тема возобновления исследования Венеры. Во-первых, это совместный с американцами проект "Венера-Д". Мы также рассматриваем отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера - это русская планета, так что нечего отставать. Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021-2030 годов", - сказал он, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в середине мая научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый сообщил, что в российскими специалистами разработана новая программа по изучению второй планеты солнечной системы, включающая не менее трех научных аппаратов.