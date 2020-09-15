Российские истребители перехватили бомбардировщик США над Беринговым морем
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Российские истребители перехватили стратегический бомбардировщик американских военно-воздушных сил над водами Берингова и Охотского морей. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.
Сегодня днем российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, которая приближалась к государственной границе страны.
- Экипажи истребителей МиГ-31 и Су-35с идентифицировали объект как стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС Соединенных Штатов. Они успешно сопроводили иностранный самолет и вернулись на аэродром базирования, - говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что весь полет российских истребителей проходил в точном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Как сообщал сайт kp.ru, вчера российские истребители перехватили три стратегических американских бомбардировщика В-52Н над нейтральными водами Черного моря.