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Коронавирус Covid-19

Путин сообщил, что Россия эффективно противостоит распространению коронавируса

Страна располагается на 100 месте по смертности от инфекции
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин заявил, что Россия эффективно противостоит распространению коронавируса

Путин заявил, что Россия эффективно противостоит распространению коронавируса

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сообщил, что Россия эффективно противостоит распространению коронавирусной инфекции. Об этом он сказал во вторник, 15 сентября, открывая по видеосвязи медцентры министерства обороны страны.

- Страна находится на 40 месте по количеству зараженных на сто тысяч населения и при этом на сотом месте по смертности от этой опасной инфекции, - заявил российский лидер.

Владимир Путин отметил, что России является лидером в мире по количеству проведенных тестов на наличие коронавирусной инфекции на 100 тысяч жителей. Президент отметил, что такая комплексная работа позволяет на самых ранних стадиях выявлять коронавирус и обеспечивает стабильность эпидемиологической ситуации, а также позволяет проводить эффективное лечение и «защищать жизни и здоровья миллионов граждан».

Как сегодня сообщила глава Роспотребнадзора, на территории России в настоящее время разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавирусной инфекции в 17 научных организациях, когда как во всем мире только 36 вакцин находятся на стадии клинических испытаний.

Распространение коронавируса в мире