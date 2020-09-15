Путин сообщил, что Россия эффективно противостоит распространению коронавируса

Путин заявил, что Россия эффективно противостоит распространению коронавируса Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сообщил, что Россия эффективно противостоит распространению коронавирусной инфекции. Об этом он сказал во вторник, 15 сентября, открывая по видеосвязи медцентры министерства обороны страны.

- Страна находится на 40 месте по количеству зараженных на сто тысяч населения и при этом на сотом месте по смертности от этой опасной инфекции, - заявил российский лидер.

Владимир Путин отметил, что России является лидером в мире по количеству проведенных тестов на наличие коронавирусной инфекции на 100 тысяч жителей. Президент отметил, что такая комплексная работа позволяет на самых ранних стадиях выявлять коронавирус и обеспечивает стабильность эпидемиологической ситуации, а также позволяет проводить эффективное лечение и «защищать жизни и здоровья миллионов граждан».

Как сегодня сообщила глава Роспотребнадзора, на территории России в настоящее время разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавирусной инфекции в 17 научных организациях, когда как во всем мире только 36 вакцин находятся на стадии клинических испытаний.