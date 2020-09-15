Сильный рев и грохот: Появилось видео, как в Киргизии сошел крупный оползень

Крупный оползень сошел на угольном месторождении в Киргизии Фото: Кадр видео

Вблизи одного из крупнейших угольных месторождений в Киргизии сошел огромный оползень. Местные автомобилисты и рабочие успели снять произошедшее на телефон. На кадрах видно, как сход оползня постепенно затрагивает все больше и больше горных пород до тех пор, пока даже скалистый выступ на вершине не начинает рушиться.

По предварительным данным, в ЧП никто не пострадал. Однако оползень перекрыл русло реки Кара-Кече, оборвал линии электропередачи и завалил автотрассу Дыйкан — Кара-Кече. Власти приняли решение временно перекрыть эту дорогу в связи с опасностью новых оползней. Премьер-министр республики Кубатбек Боронов поручил оперативно ликвидировать последствия происшествия.

К слову, Кара-Кече является одним из самых крупных угольных месторождений в Киргизии. Запасы угля там составляют порядка 400 миллионов тонн.