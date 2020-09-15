Эксперт предупредил о серьезной угрозе для США в Арктике Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для Соединенных Штатов является серьезной проблемой и настоящим «ночным кошмаром» противостояние с Россией в Арктике, а также сотрудничество Москвы и Пекина в северном регионе. Такое мнение выразил в статье для журнала The National Interest эксперт Майкл Лайонс.

Он объяснил, что значительное отставание американцев в освоении Арктики очевидно для всех. Так, у США есть лишь два ледокола, когда как у России их 40, и еще тринадцать войдут в состав российского флота через несколько лет.

- Россия активно осваивает Северный морской путь и укрепляется в северной полярной области, а Штаты всегда пренебрегали Арктикой. А теперь, когда глобальное потепление открыло дорогу для добычи природных богатств этого региона, американцы уже задумались, - отметил Майкл Лайонс.

Однако еще большую опасность для США, по его мнению, составляется то, что в последние годы на арене появился Китай, объявивший себя «околоарктической» страной. Пекин осваивает новый проект «Полярный Шелковый путь» и в сотрудничестве с РФ добывает в регионе полезные ископаемые.

По словам Лайонса, чтобы не позволить России и КНР диктовать свои правила в Арктике, США должны подготовиться к защите своих интересов.

- Разведка, знание предметной области и отчеты береговой охраны являются важными шагами в этой области наряду с планами конгресса построить в ближайшее время еще шесть ледоколов, - пишет эксперт.

Накануне командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго пообещал, что американцы не позволят РФ и Китаю получить полный контроль над Арктикой и Северным морским путем.