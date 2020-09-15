Назван новый адвокат Михаила Ефремова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новым адвокатом российского актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, станет Роман Филиппов. Об этом во вторник, 15 сентября, пишет сайт mk.ru.

Роман Филиппов имеет адвокатский статус с 2014 года, специализируется юрист в основном на делах гражданского и уголовного права. Он будет представлять интересы Михаила Ефремова в ходе рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

Напомним, что недавно московский Пресненский суд признал актера виновным в аварии со смертельным исходом. Подсудимого приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, но сторона защиты подала в суд апелляцию.

На протяжении всего судебного процесса адвокатом Ефремова был Эльман Пашаев, который неоднократно допускал неоднозначные высказывания. Министерство юстиции страны накануне предложило лишить его статуса адвоката.