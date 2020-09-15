Визу для туристов на 270 дней вводит Таиланд

Введение новой категории туристической визы должно способствовать оздоровлению туристической отрасли Таиланда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Таиланда на очередном заседании в Бангкоке одобрило план выхода новой категории визы, которая позволит иностранным туристам непрерывно находиться в стране в течение 270 дней. Об этом сообщает заместитель пресс-секретаря правительства Трайсули Трайсаранкун.

Ранее с предложением о временном введении подобной визы к кабинету министров обратилось министерство туризма и спорта Таиланда, сообщает Reuters.

- Введение новой категории туристической визы должно способствовать оздоровлению туристической отрасли Таиланда, которая сильно пострадала от пандемии COVID-19 и ограничительных мер, введенных для борьбы с ней, - отметила Трайсаранкун.

Претендуя на получение долгосрочной визы, туристы должны соблюдать все эпидемиологические требования властей Таиланда. В том числе обязательный 14-дневный карантин в одной из сертифицированных властями карантинных гостиниц за свой счет. Также необходимо предоставить адрес долгосрочного проживания в стране - это может быть гостиничный ваучер, контракт на аренду или приглашение от друзей и родственников. Только в этом случае путешественник получает возможность получить визу на 90 дней с правом двукратного продления без необходимости выезжать за пределы Таиланда. Также сообщается, что госпошлина за выдачу подобной визы составит около 64 долларов. Каждое последующее продление предполагает повторную оплату госпошлины.

По сообщению заместителя пресс-секретаря правительства, это временная мера, которая будет действовать до 30 сентября 2021 года.

Отметим, что на данный момент соответствующее постановление правительства ещё не опубликовано в официальном издании Royal Government Gazette. Следовательно, оно ещё не вступило в законную силу.