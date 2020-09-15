В Чехии на складе боеприпасов прогремели взрывы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На складе боеприпасов в чешском городе Билина в Устецком крае прогремели мощные взрывы. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает сайт газеты Праги Mlada fronta Dnes.

Инцидент случился на складе полиции Чехии на северо-западе государства. По предварительной информации, в результате взрывов и последующего из-за них крупного пожара никто не пострадал.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели местной пожарной службы, однако они не могут начать тушить возгорание из-за угрозы новых взрывов. Сообщается, что они эвакуировали жителей домов, которые стоят в радиусе полукилометра от склада. Въезд в город, где проживает примерно 17 тысяч человек, перекрыли правоохранители. Причины взрывов пока что не известны.

Сегодня также в печально известном взрывом в порту Бейруте случился крупный пожар на территории строящегося торгового центра. В результате возгорания никто не пострадал.