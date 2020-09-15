Путин поручил наградить военных, участвующих в строительстве медцентров

Путин поручил наградить военных участвовавших в строительстве больниц для больных коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин во вторник, 15 сентября, поручил поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу составить список военнослужащих и гражданского персонала, задействованных в строительстве медицинских центров в регионах, для награждения.

"Сергей Кужугетович, я вас прошу представить предложения о поощрении тех военнослужащих, ну и гражданский персонал, которые внесли свой существенный вклад в реализацию тех задач, которые были поставлены в ходе строительства этих объектов - этих и других подобного рода", - сказал президент министру обороны.

Путин 15 сентября в режиме телеконференции принял участие в открытии многофункциональных медицинских центров в Псковской области. В строительстве приняло участие Министерство обороны. В псковской больнице можно расположить 200 пациентов одновременно, а в Великих Луках - 100, передает РИА Новости.

Отмечается, что центры полностью готовы к оказанию высокотехнологичной медпомощи. Общая площадь зданий и сооружений более 17 тысяч квадратных метров. Специалисты этих центров проходят подготовку в Военно-медицинской академии имени Кирова. Министр обороны поблагодарил президента и обещал, что список будет составлен.

"Спасибо, Владимир Владимирович, обязательно", - сказал глава Минобороны.