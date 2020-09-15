Президент Австрии выступил против остановки «Северного потока - 2» из-за ситуации с Навальным Фото: REUTERS

Ситуацию с госпитализацией российского блогера и оппозиционера не следует смешивать со строительством газопровода «Северный поток - 2», поскольку это чисто коммерческий проект. Об этом во вторник, 15 сентября, заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вене.

При этом он сказал, что «отравление» Навального не останется без ответа со стороны Евросоюза.

- Лично я не вижу никакой связи между случаем с Навальным и трубопроводом. «Северный поток - 2» - это коммерческий проект, касающийся России, Украины и Европы. В этом конкретном случае речь идет о диверсификации газовых поставок, Навальный тут не при чем, - сказал глава Австрии.

Ван дер Беллен подчеркнул, что Австрия более 50 лет подряд покупает газ у «Газпрома», с которым имеет отличным опыт сотрудничества. Президент также поприветствовал договоренность между российской и украинской сторонами по транзиту газа.

Он добавил, что вопрос о судьбе трубопровода следует решать решаться на политико-экономическом уровне в Европе, а не в Соединенных Штатах, а Австрия осознает чувствительность вопроса вокруг проекта этого газопровода.

Ранее сайт kp.ru писал, что энергетическое агентство Дании в ответ на призыв главы датского правительства начать новую дискуссию о судьбе «Северного потока - 2» сообщило, что задача регулятора – контролировать соблюдение правил строительства, а не отменять его.