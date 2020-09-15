Туристу наложили 40 швов после нападения двух питбулей в турецком отеле

Турист был искусан собаками хозяина отеля в Анталии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В отеле Антальи туриста Гекхана Дикера искусали два питбуля, после чего мужчине наложили 40 швов и сделали уколы от бешенства, сообщило издание Haber7.

Турист рассказал, что хотел отдохнуть и выбрал для этого Турцию. Заселившись в отель, Гекхан решил пройтись по саду около отеля. Неожиданно на него бросились два питбуля, которых обычно держали в клетках. Собаки принадлежат владельцу гостиницы.

Мужчина попытался отбиться от животных, но безуспешно. Дикера спас проходивший мимо знакомый. Он же доставил Дикера в больницу, где врачи наложили около 40 швов на живот, руки и ноги.

Пострадавший испытал сильный шок, он думал, что уже не сможет самостоятельно справится с собаками.

Он обратился в полицию с жалобой на владельца отеля, но никакого дела правоохранители не завели. Оснований, как объяснили ему в полиции, не было. В отделении ему сказали, что питбули не бойцовские, а пастушьи собаки.

Сам владелец собак отметил, что готов возместить пострадавшему ущерб.