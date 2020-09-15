«Поступи честно!»: Мясников обратился к Навальному Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный доктор и телеведущий Александр Мясников обратился к Алексею Навальному, который накануне пришел в себя в клинике Charite в Берлине. Врач призвал оппозиционера поступить честно и передать России свою медицинскую информацию.

- Навальный вышел из комы, хочет вернуться в Россию, но отказывается участвовать в совместном расследовании произошедшего. Алексей, поступи честно, поступи наперекор своим советчикам! Передай России свою медицинскую информацию, - написал Александр Мясников в своем Telegram-канале во вторник, 15 сентября.

Доктор отметил, что это буде лучшим выходом из ситуации, ведь такой поступок остановит нагнетание международной обстановки предотвратит введение новых санкций против России.

- Ты ведь прекрасно знаешь, что власть тебя не травила, наши врачи спасли тебе жизнь, , а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Берлин, - отметил телеведущий.

Мясников выразил надежду, что Навальный увидит его призыв и не упустит шанса «заслужить уважение людей».

Ранее сайт Kp.ru писал, что блогер уже полностью пришел в себя и даже опубликовал свой первый пост с фотографией в Instagram после того, как ему стало плохо в самолёте по дороге из Томска в Москву 20 августа. Эксперт по химическому оружию отметил, что Навальный совершенно не выглядит так, будто его отравили.