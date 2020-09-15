Выпуск вакцины для животных в России запланирован на октябрь 2020

Кошки и норки наиболее подвержены вирусу. Специалисты рекомендуют в первую очередь проводить вакцинацию именно этих животных Фото: Артем КИЛЬКИН

Выпуск экспериментальной вакцины от коронавируса для животных начнётся в октябре этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта.

«Мы уже испытываем. В принципе, в октябре мы уже выходим на производство экспериментальных образцов», - отметил Данкверт.

Впервые о разработке вакцины для животных от коронавируса стало известно в июле этого года. Также отмечалось, что кошки и норки наиболее подвержены вирусу. Специалисты рекомендуют в первую очередь проводить вакцинацию именно этих животных. После успешной реализации вакцина будет рекомендована к применению на фермах, где зверей разводят в большом количестве.

Широкое применение будет зависеть от востребованности среди населения. Однако специалисты отмечают, что в случае необходимости готовы выпускать вакцину в розничную продажу.