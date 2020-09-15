Законопроект об интернет-торговле алкоголем не внесут в Госдуму

Дополнительно отмечается, что интернет-торговля является для многих производителей единственной возможностью попасть на рынок Фото: Василий Вахрин

Законопроект об интернет-торговле алкоголем долгое время был одним из обсуждаемых. Споры о легализации подобного распространения алкогольных напитков ведутся уже несколько лет. Самоизоляция создала дополнительную почву для обсуждения такого нововведения. Однако, как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замминистр финансов Алексея Сазанова – на данный момент законопроект не актуален, поэтому он не будет внесен в Госдуму.

Ранее Минфин выступал за подобное нововведение, но министерство здравоохранения и Роспотребнадзор были против. Производители наоборот настаивали на принятии закона, уточняя, что это поможет снизить риски отравления среди населения.

Отметим, что сторонники закона приводят дополнительные преимущества нововведения. Среди них - создание дополнительных рабочих мест, увеличение налоговых отчислений в бюджет. Также в случае принятия закона права потребителя будут защищены, и при необходимости он сможет выйти на контакт с поставщиком или продавцом. Дополнительно отмечается, что интернет-торговля является для многих производителей единственной возможностью попасть на рынок.