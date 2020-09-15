Минздрав Белоруссии заявил о начале вакцинации от коронавируса препаратом из РФ через месяц

Прививать от коронавируса препаратом из России в Белоруссии начнут "буквально через месяц" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начало вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом на территории Белоруссии может начаться уже через месяц. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщил телевизионный канал «Беларусь-24», ссылаясь на слова и.о. главы белорусского министерства здравоохранения Дмитрия Пиневича.

- Белорусов начнут прививать российской вакциной от коронавирусной инфекции буквально через месяц, - говорится в заявлении.

Напомним, что Белоруссия станет первой страной, куда Россия поставит свою вакцину «Спутник V», добровольцы из республики примут участие в этапе испытаний препарата.

Ранее по итогам переговоров российского главы Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в Сочи сообщалось, что Путин поручил подготовить поставку первой партии российской вакцины от коронавируса на территорию Белоруссии.