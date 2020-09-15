Лавров объяснил ситуацию с Навальным главе МИД Италии Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора дал подробные разъяснения главе идольского МИД по поводу ситуации с госпитализацией российского блогера и оппозиционера Алексея Навального.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул необходимость предоставления материалов от ФРГ и взаимодействия с Россией, сообщается на официальном сайте МИД России во вторник, 15 сентября.

- По просьбе министра Италии ему дали подробные объяснения с ситуацией вокруг дела Навального. Подчеркнута важность передачи германскими специалистами в Россию биоматериалов и заключения экспертов по взятым у пациента анализам, а также налаживание профессионального взаимодействия с медиками из России, - говорится в сообщении.

Накануне к Навальному, которые уже вышел из комы и может самостоятельно ходить и разговаривать, обратился российский доктор Александр Мясников. Он призвал оппозиционера поступить честно.