"Пять, шесть и более раз": Как повторная вакцинация повышает иммунитет к коронавирусу, рассказал врач

Национальный исседовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ представил препарат «Sputnik V». Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Повторное введение вакцины от коронавируса улучшает иммунную защиту организма от вируса в шесть раз и более, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в эфире программы "Док-ток" на Первом канале. Он отметил, что при повторной прививке образование антител в организме усиливается и у иммунной системы образуются клетки памяти.

- Это дает возможность создать очень стойкий, продолжительный иммунитет именно к нужному белку коронавируса, тем самым повышая иммунный ответ, иммунную защиту вакцинируемого в четыре, пять, шесть и более раз, - заявил директор НИЦ.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что на данный момент в России зафиксирована 5529 новых случаев заражения коронавирусом. При этом ученые активно занимаются разработкой вакцины против Covid-19. Национальный исседовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ представил препарат «Sputnik V», который на данный момент проходит третью фазу исследований. По последним данным только 14% от 300 испытуемых на данный момент наблюдаются недомогания.

Параллельно разработкой вакцины также занимается Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. В данный момент специалисты центра начинают испытания "живой" вакцины.

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