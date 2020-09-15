Руководители «Комсомольской правды» попали в «Топ-1000 российских менеджеров»

Заместитель генерального директора ИД "Комсомольская правда" Роман Карманов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Два руководителя «Комсомольской правды» - Роман Карманов и Владислав Гемст – попали в «ТОП-1000 российских менеджеров». В издательском доме они управляют специальными GR и PR проектами, Радио «Комсомольская правда» и сайтами, которых входят в синдикат КП-Digital. Рейтинг во вторник, 15 сентября, опубликовали Ассоциация менеджеров России и «Коммерсант».

Роман Карманов – первый заместитель гендиректора «Комсомольской правды», генеральный директор Радио «КП». Он занимает первое место в разделе «Медиабизнес» рейтинга «Директора по отношениям с органами власти. Топ-60».

Генеральный директор Радио «КП» Роман Карманов

Владислав Гемст - первый заместитель гендиректора «Комсомольской правды», издатель сайтов Teleprogramma.pro, Radiokp.ru и журнала «Телепрограмма». Он занимает пятую строчку в рейтинге «Коммерческие директора. Топ-100» в разделе «Медиабизнес».

Издатель сайтов Teleprogramma.pro, Radiokp.ru и журнала «Телепрограмма» Владислав Гемст

В список «Топ-1000 российских менеджеров» попадают управленцы, которые внесли значительный вклад в свои отрасли и в вектор развития общества в целом. Топ формируют на основе списка финалистов лет, также рассматриваются самовыдвиженцы и кандидаты от экспертного совета Ассоциация менеджеров.

«Комсомольская правда» является одним из наиболее активных развивающихся медиахолдингов с несколькими платформами: ежедневная газета, еженедельник, группа сайтов КП-Digital, Радио «Комсомольская правда», соцмедиа, издательство и продакшн «КП»-ТВ.