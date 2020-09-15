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Политика

Россия назвала попыткой удушения населения водную блокаду Крыма Украиной

Российская делегация попросила ООН обратить внимание на проблему водоснабжения на полуострове
Ксения АНУФРИЕВА
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Россия назвала попыткой удушения населения водную блокаду Крыма Украиной

Россия назвала попыткой удушения населения водную блокаду Крыма Украиной

Фото: Евгения ГУСЕВА

Действия властей Украины по водной блокаде Крыма являются попыткой удушения местного населения и противоречат основным понятиям о достоинстве и правах человека. Об этом во вторник, 15 сентября, в ходе выступления на 45-й сессии Совета ООН по правам человека заявил представитель делегации из России Ярослав Еремин.

- Мы просим обратить самое пристальное внимание на водную блокаду полуострова. Действия Украины направлены на удушение населения Крыма, они лишают его жителей доступа к питьевой воде, грубо нарушая международные обязательства Киева, - отметил Ярослав Еремин.

Проблемы водоснабжения в Крыму появилась в 2014 году, когда украинская сторона в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступающую по Северо-Крымскому каналу. Данный канал обеспечивал до 90 процентов потребностей полуострова.