Вячеслав Фетисов оценил работы по реализации национального проекта «Экология» в Нижегородской области

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

14 сентября 2020 года Нижегородскую область с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы РФ, Посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов. Совместно с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Бетиным и президентом ГК «Корпорация «ГазЭнергоСтрой» Сергеем Черниным они посетили три объекта накопленного экологического вреда в Дзержинске, ликвидация которых проходит в рамках национального проекта «Экология».

В выездном совещании также приняли участие заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, директор ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды «ВНИИ Экология» Иван Стариков, председатель комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Сергей Алексеев, представители правительства Нижегородской области, а также общественники и экологи.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Участники встречи ознакомились с технологиями рекультивации шламонакопителя «Белое море», полигона ТБО «Игумново» и свалки промышленных отходов «Черная дыра». На данный момент работы по ликвидации первых двух объектов полностью завершены. На «Черной дыре» обезвреживание отходов продолжается.

«В Нижегородской области мы видим конкретные результаты работы. Здесь применяются уникальные технологии по обезвреживанию отходов, которые можно тиражировать по стране, и, возможно, они будут востребованы на мировом рынке. Чтобы нам в дальнейшем не сталкиваться с возникновением аналогичных объектов, я считаю, каждый реализуемый экономический и промышленный проекты должны содержать в себе экологическую оценку», - отметил Вячеслав Фетисов.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Как отметил Андрей Бетин, ликвидация трех дзержинских объектов - лишь малая часть той работы, которая ведется в Нижегородской области в рамках национального проекта «Экология».

«В рамках федерального проекта «Чистая страна» нам уже выделены деньги на ликвидацию Шуваловской свалки. К работам приступим в этом году. Кроме того, совсем недавно в государственный реестр объектов накопленного вреда были включены кислые гудроны и свалка в Балахне, крупная свалка отходов нефтехимии в Павлове. В дальнейшем это позволит нам включить их в национальный проект «Экология» и получить федеральные средства на их ликвидацию», - сказал Андрей Бетин.

Напомним, реализация национального проекта «Экология» в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.